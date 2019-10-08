أعلنت الرئاسة المصرية استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء اليونان، كرياكوس ميتسوتاكيس، لإقامة فعاليات القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان.

إقرأ المزيد

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الرئيس المصري ورئيس وزراء اليونان بحثا التنسيق والتشاور إزاء القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي بين الدول الثلاث حول كيفية التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، لاسيما تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية.

وتناول اللقاء كذلك عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، ومستجدات الأزمات القائمة في المنطقة، بالإضافة إلى مساعي إحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتعارض كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن مصادر الطاقة شرقي المتوسط قبالة الساحل القبرصي.

ومنذ 1974، تشهد جزيرة قبرص انقساما بين شطريها، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة اليونانيون خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

المصدر: RT