دعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المواطنين السوريين للتوجه نحو المناطق الحدودية والوقوف في وجه الهجوم التركي غير المبرر على المنطقة، بحسب بيان لها.

وأضاف البيان أن التهديدات التركية لم تتوقف منذ بداية الأزمة في سوريا، وأنها باتت "تشكل اليوم عقبة حقيقية أمام تحقيق الاستقرار وتحقيق السلام في سوريا في ظل عدم توفر أية حجج أو أسباب يمكن لتركيا من خلالها أن تهدد وتهاجم شعبنا في مناطقه الآمنة والمستقرة".

وقالت الإدارة الذاتية الكردية إنها حاولت "بكل السبل تجنيب المنطقة حالة حرب وقمنا بواجبنا في العمل على تحقيق اتفاق آلية أمن الحدود بالتعاون مع الأمريكيين".

وأكد البيان أن "التهديدات التركية والهجمات المحتملة جدا سابقة خطيرة ولها تداعيات كبيرة وسلبية على عموم المنطقة وتفتح الأبواب أمام عودة الأمور إلى ما كانت عليه في السنوات الأولى من بداية الأزمة في سوريا حيث الفوضى، أيضا يمكن من خلال الهجمات التركية أن يقوم تنظيم "داعش" وكافة القوى الإرهابية بالاستفادة من الفوضى الناجمة وبالتالي إعادتهم لتنظيم أنفسهم وهذا مهدد لأمن واستقرار المنطقة وعموم العالم خاصة في ظل حدوث هجرة ونزوح مليوني".

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وجددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا موقفها بأن الحوار "هو النهج السليم لحل كافة الأمور والقضايا مع كافة الأطراف بما فيها تركيا"، مشددة أنها تركز في عملها "على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا ومجتمعها وتنوعها الموجود".

ودعت كافة القوى الفاعلة في سوريا "بما فيها روسيا والنظام السوري... أن يتحركوا ويبدوا موقفهم الواضح والصريح حيال هذه التهديدات والهجمات المحتملة، معتبرة أن الهجمات التركية مدمرة للمنطقة وتوجه كارثي يتحمل مسؤوليته العالم كله".

المصدر: وكالة هاوار