قال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أن أنقرة ستوفر الخدمات للمناطق، التي يتم السيطرة عليها من وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.

وأضاف ألتون على "تويتر" أن هدف أنقرة الأساسي من العملية العسكرية هو مكافحة المسلحين ومنع عودة تنظيم "داعش".

وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد أنقرة عزمها تطهير الحدود مع سوريا من المسلحين وضمان أمن تركيا.

بالتزامن مع ذلك بدأت الولايات سحب قواتها من مناطق شرق الفرات بسوريا، مؤكدة أنها لن تشارك في أي عملية عسكرية تركية ولن تدافع عن القوات الكردية ضد أي هجوم تركي في سوريا.

في الأثناء قال مسؤول تركي كبير، اليوم الاثنين، إن تركيا ستنتظر على الأرجح خروج القوات الأمريكية في سوريا من منطقة العمليات قبل بدء هجوم.

المصدر: وكالات