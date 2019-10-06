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تقرير أوروبي: التأثير الاقتصادي للاجئين السوريين في تركيا سيتسارع خال السنوات الـ 5 المقبلة

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تقرير أوروبي: التأثير الاقتصادي للاجئين السوريين في تركيا سيتسارع خال السنوات الـ 5 المقبلة
Reuters KEMAL ASLAN
محلات سورية في اسطنبول - أرشيف
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أكد تقرير أوروبي أن التأثير الاقتصادي لاندماج المهاجرين السوريين في تركيا، سيتسارع خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أنهم أصبحوا جهات فاعلة اقتصادية مهمة هناك.

وأوضح التقرير الصادر عن المنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية "فيميز"، الممول من الاتحاد الأوروبي، أن عدد الشركات التي أسسها السوريون في تركيا من عام 2014 إلى عام 2016، ارتفع بنسبة 168%، وفي نهاية عام 2017، كان لدى تركيا 4793 شركة سورية برأسمال قدره 39.1 مليون يورو.

ولفت إلى أن العديد من الدراسات وجدت تأثيرا سلبيا قصير المدى لتدفق المهاجرين السوريين، من ارتفاع معدل البطالة، وزيادة في سعر الإيجارات والمنتجات الغذائية، لكنها لاحظت من ناحية أخرى تراجع أسعار الاستهلاك نتيجة لانخفاض الأسعار أو الخدمات التي ينتجها المهاجرون، ما قلل من تكاليف الإنتاج.

وتوقع التقرير وجود اتجاه نمو جديد بين عامي 2023 و2028 مع دخول المهاجرين السوريين الشباب الذين يمثلون 15% من مجموع السوريين إلى سوق العمل.

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وأوضح التقرير أن تأثير المهاجرين السوريين من ناحية القيمة المضافة للاجئين في الاقتصاد التركي، وصل إلى 4.3 مليارات يورو، بنهاية 2017، أو 1.96% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في تركيا، متوقعا أن ترتفع تلك القيمة إلى 4% في عام 2028 مع تشغيل مليون عامل سوري لاجئ في تركيا.

وخلص التقرير إلى أن تحسين فرص العمل وزيادة المهارات وتطوير قدرات اللاجئين السوريين على تنظيم المشاريع ومنح تصاريح عمل في القطاعات المستهدفة، ستزيد من مساهمتهم في النمو الاقتصاد.
 

المصدر: المنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية "فيميز"

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