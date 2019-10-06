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سوريا.. تظاهرة حاشدة أمام قاعدة أمريكية (صور)

أخبار العالم العربي

سوريا.. تظاهرة حاشدة أمام قاعدة أمريكية (صور)
RT
احتجاجات السوريين أمام القاعدة الأمريكية
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احتج آلاف السوريين، اليوم الأحد، أمام قاعدة تل أرقم الأمريكية في مدينة رأس العين على الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا.

وقدم المحتجون عريضة لمسؤول القاعدة طالبوا فيها بوقف العملية العسكرية التي تعتزم تركيا شنها شرق الفرات في سوريا.

سوريا.. تظاهرة حاشدة أمام قاعدة أمريكية (صور)
RT
احتجاجات السوريين أمام القاعدة الأمريكية

وكان الجيش التركي أرسل، أمس السبت، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قواته المتمركزة على الحدود مع سوريا، وسط تهديدات أنقرة بإطلاق عملية عسكرية.

سوريا.. تظاهرة حاشدة أمام قاعدة أمريكية (صور)
RT
احتجاجات السوريين أمام القاعدة الأمريكية

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أن بلاده ستنفذ عملية جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، قائلا إنها "باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها ستحدث اليوم أو يوم غد".

سوريا.. تظاهرة حاشدة أمام قاعدة أمريكية (صور)
RT
احتجاجات السوريين أمام القاعدة الأمريكية

وفي نفس السياق، يستمر استياء تركيا من سير المفاوضات مع الولايات المتحدة حول إقامة "المنطقة الآمنة"، التي من شأنها أن تخفف من مخاوف أنقرة الأمنية في ظل مواجهتها للمسلحين الأكراد المتمركزين في هذه الأراضي.

المصدر: RT + وكالات

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