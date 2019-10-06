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قرقاش يشيد بجهود الرياض في اليمن لتوحيد الصف في مواجهة الحوثيين

أخبار العالم العربي

قرقاش يشيد بجهود الرياض في اليمن لتوحيد الصف في مواجهة الحوثيين
Reuters
أنور قرقاش
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أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، دعم بلاده لجهود السعودية لتوحيد الصفوف في مواجهة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من خلال مفاوضات جدة.

وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأحد: "الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية الشقيقة، عبر مفاوضات جدة لتوحيد الصف، ومواجهة الانقلاب الحوثي مقدرة وندعمها دعما كاملا وبكل تفاصيلها".

وأضاف: "من الضروري أن نرى المرونة والحكمة من الطرفين، الأهم ألا نعود إلى الوضع السابق، بل أن نخرج بجبهة أكثر قوة وتماسكا وعزما".

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية ترعى في مدينة جدة مفاوضات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء الصراع بينهما.

وانطلقت هذه المفاوضات في جدة، بداية الشهر الماضي، في محاولة لإحتواء الأزمة التي اندلعت في شهر أغسطس في عدد من محافظات جنوب اليمن، بسبب احتدام مواجهات شرسة بين قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي تتخذ من الرياض مقرا لها، والأخرى التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

المصدر: RT

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