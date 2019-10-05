دعت الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، السلطات العراقية إلى التعامل بشكل متناسب مع الاحتجاجات، ومعالجة الظروف المحيطة بأعمال العنف التي تشهدها البلاد.

وأوضحت الوزارة أن "فرنسا تولي اهتمامها للوضع في العراق، والتظاهرات التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى جنوب البلاد"، مقدمة تعازيها لعائلات الضحايا.



وأضافت أن "فرنسا تجدد تأييدها لحق التظاهر السلمي، وأهمية أن يكون هناك رد متناسب من قبل قوات الأمن، كما تشجع السلطات العراقية على معالجة الظروف المحيطة بأعمال العنف".

وأردفت أن "فرنسا تدعم جهود الحكومة العراقية بشأن مساعي الاستقرار وإعادة البناء وتطوير الخدمات العامة لمصلحة الشعب العراقي، كما تحيي إرادة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الرد على المطالب المشروعة للشعب العراقي".

La 🇫🇷 est attentive à la situation en #Irak et aux manifestations qui se sont tenues à Bagdad et dans plusieurs gouvernorats du sud du pays.

Déclaration complète 👇https://t.co/WmizFkWZnvpic.twitter.com/eK1hB72inI — France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) 5 октября 2019 г.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يدعون إلى استقالة عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن إلى العنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع 100 قتيل على الأقل.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك، وتقول إن "قناصة مجهولين" يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لإحداث فتنة.

ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة.

المصدر: RT + الخارجية الفرنسية