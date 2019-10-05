السودان: إثيوبيا قدمت مقترحا حول ملء سد النهضة وتخزين المياه بين 4 إلى 7 سنوات

أعلن وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن إثيوبيا قدمت اقتراحا ينص على ملء سد النهضة وتخزين المياه خلال فترة من 4 إلى 7 سنوات.

وقال عباس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، عقب اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا لمناقشة أزمة سد النهضة: "تم الاتفاق على كثير من النقاط وهناك بعض الخلافات سيتم نقاشها في اجتماعات اللجنة البعثية بين الدول الثلاث".

وأضاف: "لأول مرة يتم تداول أرقام حول عدد السنوات والشهور حول كيفية ملء وتخزين سد النهضة، منذ بدء المفاوضات بين الأطراف الثلاثة، وهذا يعتبر تقدما في مفاوضات الخرطوم".

وتابع وزير الري السوداني أن "إثيوبيا قدمت مقترحا حول ملء سد النهضة وتخزينه بين 4 إلى 7 سنوات"، لكنه لم يشر إلى موقف السودان أو مصر خلال الاجتماع من هذا المقترح.

وأفاد مكتب وزير الموارد المائية والري في السودان، ياسر عباس، أمس الجمعة، ببدء لقاءات وزراء الري والموارد الطبيعية في السودان وإثيوبيا ومصر، لبحث أسس قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، صباح اليوم بفندق السلام "روتانا" بالخرطوم.

وأوضح عباس أن الاجتماع الحالي هو مواصلة لمحادثات اللجنة الفنية الوطنية بين السودان وإثيوبيا ومصر، بهدف بحث مقترحات الدول بشأن الملء الأول والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي.

وبدأت إثيوبيا عملية بناء سد النهضة في نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية، في 2 أبريل 2011، ويثير هذا المشروع، الذي لم يتم إنجازه بعد، قلقا كبيرا لدى مصر، التي تخشى من أن يؤدي تنفيذه إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليها من مرتفعات الحبشة عبر السودان.

فيما تقول أديس أبابا، إن السد الذي تبلغ استثماراته 4.8 مليارات دولار لن يكون له تأثير قوي على مصر.

المصدر: سبوتنيك