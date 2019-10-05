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تركيا تأمل في تلبية الحكومة العراقية تطلعات الشعب

أخبار العالم العربي

تركيا تأمل في تلبية الحكومة العراقية تطلعات الشعب
Reuters Thaier al-Sudani
الاحتجاجات في العراق
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أعربت وزارة الخارجية التركية، عن تطلعها إلى قيام الحكومة العراقية بـ"الخطوات اللازمة لضمان تلبية تطلعات الشعب المشروعة".

وقالت الوزارة في بيان تعليقا على الاحتجاجات الدامية في العراق، التي خلفت أكثر من 60 قتيلا: "نعتقد أن الحكومة العراقية ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان تلبية تطلعات الشعب".

وأعربت عن أسفها لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ الأول من أكتوبر في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية.

وأعربت الوزارة عن تعازيها بمقتل "الأشقاء العراقيين من مدنيين وعناصر أمن خلال الاحتجاجات"، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وأكدت أن "تركيا تولي أهمية لاستقرار العراق"، داعية كافة الأطراف في العراق إلى "ضبط النفس والتحلي بالحكمة من أجل عدم وقوع خسائر بشرية أكثر".

المصدر: الأناضول

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