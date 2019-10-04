بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية مع القيادي في المعارضة السورية أحمد طعمة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، نشر في موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، أنه "جرى خلال اللقاء تبادل مفصل للآراء حول الوضع في سوريا وحولها، مع التركيز على مهام التسوية السياسية للأزمة السورية في سياق الانطلاق المتوقع لعمل اللجنة الدستورية، التي تم تشكيلها بناء على مقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

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يذكر أن أحمد طعمة هو رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات أستانا حول التسوية السورية.

وأنجز تشكيل اللجنة الدستورية السورية، في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن تعقد أول اجتماع لها في جنيف أواخر الشهر الجاري.

وكان بوغدانوف قد صرح في وقت سابق بأن روسيا ستحضر الاجتماع وقد يكون مستوى تمثيلها عاليا.

المصدر: RT