"فيسبوك"‭ ‬تحذف صفحات من الإمارات ومصر انتقدت قطر وتركيا وإيران

قالت شركة "فيسبوك" إنها حذفت صفحات ومجموعات وحسابات على منصتها للتواصل الاجتماعي على الإنترنت لانخراطها في "سلوك زائف منسق" منشأه الإمارات ومصر ونيجيريا وإندونيسيا.

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وأوضحت الشركة أمس الخميس أن ما مجموعه 211 حسابا و107 صفحات و43 مجموعة تم حذفها من فيسبوك، إلى جانب 87 حسابا على "إنستغرام".

وذكرت فيسبوك، التي تملك "إنستغرام" و"واتس آب" اللذين كانا ينافسانها في وقت من الأوقات، إن الحسابات انخرطت في نشر محتوى عن موضوعات مثل نشاط الإمارات في اليمن والاتفاق النووي الإيراني وانتقاد قطر وتركيا وإيران.

واتخذ موقع التواصل الاجتماعي العملاق في الآونة الأخيرة إجراءات صارمة ضد حسابات من هذا القبيل بعد تعرضه لضغوط في السنوات القليلة الماضية لتباطؤه في تطوير أدوات لمكافحة المحتوى المتطرف وعمليات الدعاية.

وكان قد أزال في وقت سابق هذا العام حسابات من العراق وأوكرانيا والصين وروسيا والسعودية وإيران وتايلاند وهندوراس وإسرائيل.

وتحاول فيسبوك جهدها منع الانتهاكات على الإنترنت وانتشار المعلومات المغلوطة، بما في ذلك في الحملات الانتخابية.

المصدر: رويترز