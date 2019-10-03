بوتين: السعودية وإيران تواجهان تحديات مشتركة وندعوهما لعدم استخدام سوريا كمنصة للصراع

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعوة لكل من السعودية وإيران إلى عدم استغلال سوريا كمنصة للصراع في المنطقة، معتبرا أن الدولتين المتنافستين تواجهان تحديات مشتركة كثيرة.

وقال بوتين، في تصريح أدلى به اليوم الخميس خلال مشاركته في أعمال الجلسة العامة لمنتدى فالداي للحوار الدولي، إن "المواجهة بين الدولتين الأكثر نفوذا في المنطقة لا يمكن ألا تنعكس على كافة الأوضاع في هذا الجزء من العالم، بما في ذلك سوريا، وأعرف أن قيادة السعودية، التي أنوي أن أزورها في أقرب وقت، وقيادة إيران، التي نتواصل مع شركائنا فيها بشكل دائم والتقيت مع رئيسها (حسن روحاني) مؤخرا، تريدان خير وسلامة الشعب السوري. وندعو كلا منهما إلى الانطلاق من هذه الدفعة الشريفة والقيام بكل ما يمكن لعدم اسخدام الأراضي السورية كمنصة للصراع بينهما".

وأضاف بوتين: "آمل كثيرا في أن يرى شركاؤنا، حال اتباع هذه الطريقة، أن هناك إمكانية للتعاون بدل المواجهة، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة".

واعتبر الرئيس الروسي أن هناك أيضا "دوافع أخرى تحفز على تغيير الوضع الحالي في العلاقات بين السعودية وإيران، والانتقال من المواجهة إلى التعاون"، موضحا أن كلا البلدين "يواجهان في أحيان كثيرة تحديات مشتركة، تتمثل في التطرف والانفصالية والإرهاب"، كما لفت إلى أن لديهما أهدافا مشتركة تتعلق بالتنمية.

وشدد بوتين على أن تجاوز الخلافات الحالية أمر يمكن أن تحققه فقط السعودية وإيران نفسيهما، مبينا: "يمكننا فقط الإسهام في ذلك وخلق ظروف واقتراح خيارات مختلفة لحل المشاكل، لكن القرار يعود إلى السعودية وإيران".

المصدر: RT