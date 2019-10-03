استيقظت مدينة البصرة العراقية على وقع جريمة طالت الناشطين حسين عادل المدني وزوجته سارة، حيث وجدا مقتولين بطريقة بشعة في منزلهما بمنطقة الجنينة وسط المدينة.

وأفاد مصدر في الشرطة بأن حسين المدني وزوجته سارة، شوهدا آخر مرة وهما يقومان بإسعاف المصابين جراء الغازات المسيلة للدموع بخلطات خاصة يعدانها لهذا الغرض.

وأضاف أنه عثر عليهما في منزلهما مقتولين عن طريق إطلاق ثلاث رصاصات على الزوج وواحدة في رأس الزوجة.

ووأوضح المصدر نفسه أن "الحادثة وقعت في حدود الساعة 11 مساء في منطقة الجنينة دون معرفة من يقف وراءها، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية القتل".

وتشهد محافظة البصرة تظاهرات متفرقة تأييدا ودعما للتظاهرات المطالبة بمحاربة الفساد وتطبيق إصلاحات في البلاد.

في بغداد وغيرها من المحافظات، والتي يقول ناشطون إن المشاركين فيها

الشهيدين حسين عادل وزوجته ســاره ,

إنضموا الى قافلة شهداء البصرة المانحه المحاصره

"الزوجان حسين وسارة كانا يسعفان المصابين ويعالجان حالات الاختناق خلال تظاهرات البصرة". pic.twitter.com/G73czPsZxO — ALareej (@lareej_a) 3 октября 2019 г.

المصدر: شبكة "رووداو"