أكد الناطق الاعلامي في نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم أن النقابة ملتزمة بالقرار القضائي ولا يمكنها مخالفة القانون أبدا، مشيرا إلى أن الأهالي لم يرسلوا أبناءهم إلى المدارس.

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وقال نديم، اليوم الخميس، إن المجلس سيصدر قرارات تهيئ الميدان للعام الدراسي بداية الأسبوع المقبل، وبما يجسد سيادة القانون، مشيرا إلى أن القرار القضائي يستوجب الالتزام به.

ولفت إلى أن حجم الاحتقان في الميدان كبير جدا، كما أن الالتفاف الشعبي يمثل حالة عميقة، مشيرا إلى أن الدستور الأردني كفل للمواطنين المطالبة بحقوقهم.

ولفت إلى أن الحكومة وإن كسبت جولة بطريقة أو أخرى، إلا أن هناك جولات أخرى "ولن نعدم الوسيلة القانونية".

وألمح نديم إلى أن الاضراب ما زال قائما في المدارس رغم القرار القضائي، وذلك نظرا لعدم تهيئة الناس لبدء العام الدراسي والعودة للصفوف.

وأكد على أن القبضة الأمنية في التعامل مع التعبير عن الرأي التي أدارها وزير الداخلية الأردني سلامة حماد خلقت أزمة خطيرة وشرخا بالمجتمع الأردني.

المصدر: رويترز