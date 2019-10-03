التحالف الدولي عن احتجاجات العراق: لا مكان للعنف

أعرب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن قلقه العميق إزاء أعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة في العراق، داعيا جميع الأطراف إلى تخفيف التوترات.

وأشار التحالف، في بيان نشر في ساعة مبكرة من اليوم الخميس على حساب المتحدث الرسمي باسم عملية "العزم الصلب" الكولونيل مايلس بي كاغينس، إلى أن سقوط قتلى ووقوع إصابات بين المدنيين وقوات الأمن العراقية يستدعي قلقا بالغا.

وتابع: "نعتقد أن المظاهرات السلمية والشعبية تشكل عنصرا أساسيا في جميع الديمقراطيات، ولا مكان للعنف هناك".

Protest Statement: The @CJTFOIR calls on all sides to reduce tensions. The loss of life and injuries—among civilians and Iraqi Security Forces—is deeply concerning. We believe peaceful, public rallies are a fundamental element of all democracies; there is no place for violence. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) October 3, 2019

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن المتحدث باسم التحالف قوله إن استهداف عناصره في العراق أمر غير مقبول إطلاقا، وأشاد بفتح سلطات البلاد على وجه السرعة تحقيقا في سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء، مؤكدا ثبات موقف التحالف الداعم لحكومة العراق في حربها ضد تنظيم "داعش".

وجاء هذا البيان تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها خلال اليومين الأخيرين العاصمة بغداد وبعض المحافظات الجنوبية في العراق، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، ورافقتها صدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 400، ما دفع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى فرض حظر التجوال في العاصمة اعتبارا من صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

المصدر: RT + نوفوستي