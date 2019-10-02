 
مباشر
عاجل
رويترز: قوات مكافحة الإرهاب تطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من اقتحام مطار بغداد

رويترز نقلا عن مصادر في الشرطة: فرض حظر التجوال في مدن الناصرية والعمارة والحلة جنوب العراق

أخبار العالم العربي

رويترز نقلا عن مصادر في الشرطة: فرض حظر التجوال في مدن الناصرية والعمارة والحلة جنوب العراق
ALAA AL-MARJANI
متظاهرون عراقيون يشعلون النيران احتجاجا على الوضع الاقتصادي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhcm

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الشرطة، أن الحكومة العراقية فرضت حظر التجوال في مدن الناصرية والعمارة والحلة جنوبي البلاد عقب تحول الاحتجاجات إلى عنف وانتشارها في مدن مختلفة.

إقرأ المزيد
"رويترز": انقطاع خدمة الإنترنت عن عدة مناطق بالعراق بينها بغداد وسط احتجاجات واسعة النطاق

واشتبك المحتجون مع قوات الأمن، وفي بعض المناطق أشعلوا النار في مباني تابعة للحكومة والأحزاب السياسية، فيما ذكرت مصادر أن معارك بالأسلحة النارية اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدينة الناصرية جنوبي العراق.

وأفاد التلفزيون الرسمي العراقي، بأن وزير الدفاع نجاح الشمري، أمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب، على خلفية موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

وأكدت خدمة "نتبلوكس" للمراقبة بانقطاع خدمة الإنترنت عن عدة مناطق بالعراق بينها العاصمة بغداد وسط توسع رقعة الاحتجاجات العنيفة في وسط وجنوب البلاد وسقوط ضحايا.

ويأتي انقطاع الإنترنت بعد ساعات من تقييد الوصول الى منصات التواصل الاجتماعي داخل البلاد.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية احتجاجات لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، والتي تخللتها صدامات مع قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وفي بعض الحالات بالرصاص الحي الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قتلى وجرحى.. ماذا يجري في مظاهرات العراق؟