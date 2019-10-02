رويترز نقلا عن مصادر في الشرطة: فرض حظر التجوال في مدن الناصرية والعمارة والحلة جنوب العراق

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الشرطة، أن الحكومة العراقية فرضت حظر التجوال في مدن الناصرية والعمارة والحلة جنوبي البلاد عقب تحول الاحتجاجات إلى عنف وانتشارها في مدن مختلفة.

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واشتبك المحتجون مع قوات الأمن، وفي بعض المناطق أشعلوا النار في مباني تابعة للحكومة والأحزاب السياسية، فيما ذكرت مصادر أن معارك بالأسلحة النارية اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدينة الناصرية جنوبي العراق.

وأفاد التلفزيون الرسمي العراقي، بأن وزير الدفاع نجاح الشمري، أمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب، على خلفية موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

وأكدت خدمة "نتبلوكس" للمراقبة بانقطاع خدمة الإنترنت عن عدة مناطق بالعراق بينها العاصمة بغداد وسط توسع رقعة الاحتجاجات العنيفة في وسط وجنوب البلاد وسقوط ضحايا.

ويأتي انقطاع الإنترنت بعد ساعات من تقييد الوصول الى منصات التواصل الاجتماعي داخل البلاد.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية احتجاجات لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، والتي تخللتها صدامات مع قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وفي بعض الحالات بالرصاص الحي الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.

المصدر: رويترز