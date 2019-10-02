التلفزيون العراقي: وزير الدفاع يأمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب

أفاد التلفزيون الرسمي العراقي، بأن وزير الدفاع نجاح الشمري، أمر بوضع كافة الوحدات العسكرية في حالة تأهب، على خلفية موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

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من جهته، أفاد مراسلنا في بغداد نقلا عن مصادر مطلعة، بأن قوات الأمن أغلقت كافة منافذ المنطقة الخضراء وسط العاصمة بالكامل، في ظل انتشار قوات الرد السريع في شوارع بغداد وخاصة شارع أبو نؤاس القريب من ساحة التحرير.

وأشار المراسل، إلى أن العاصمة شهدت أعمال عنف وحرق في عدد من أحيائها وخاصة حيي الغدير والأمين جنوب شرقي العاصمة.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية احتجاجات لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، والتي تخللتها صدامات مع قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وفي بعض الحالات بالرصاص الحي الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.

المصدر: RT