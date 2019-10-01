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حريق يلتهم مبنى في مطار الجزائر الدولي

أخبار العالم العربي

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التهم حريق كبير شب في مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، مبنى بالكامل داخل قسم الرحلات الداخلية بالمطار.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية ألسنة اللهب وهي تتصاعد فوق المبنى الواقع قبالة القاعة الشرفية القديمة للمطار.

كما أظهرت اللقطات المصورة كيف كانت النيران تتصاعد من حين لآخر، رغم محاولات إطفائها، بسبب وجود مواد تسرّع الاشتعال داخل المبنى، مثل قارورات الغاز الملحقة بأجهزة التكييف.

ولم ترد معلومات حول أسباب الحريق.

المصدر: جريدة "النهار" الجزائرية

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