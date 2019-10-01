عمار الحكيم يستنكر "العنف المفرط" ضد المتظاهرين في بغداد

دعا رئيس "تيار الحكمة الوطني"، عمار الحكيم، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب العراقي لبحث، تداعيات المظاهرات التي جرت في بغداد اليوم، وترافقت بأعمال شغب.

وقال عمار الحكيم، في بيان نشر اليوم: "إن استخدام العنف المفرط، في تفريق المتظاهرين أمر مستنكر وغير مقبول، وما حصل اليوم من إجراءات لتفريق التظاهرات، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا، في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية، بحاجة الى وقفة جادة ومراجعة عاجلة".

ودعا الحكيم، إلى "عقد جلسة نيابية طارئة للوقوف على الأسباب والحيثيات والتداعيات، وتطويق الفتنة وعدم جر الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه، تحاشيا للوقوع في المحذور".

كما دعا الحكيم، "الأجهزة الأمنية إلى التعامل بحكمة وروية، لاحتواء الموقف وتفويت الفرصة على المتصيدين".

وقال: "نهيب بالمتظاهرين أن تتسم مظاهراتهم بالسلمية، وعدم التعرض للأجهزة الأمنية وعدم رفع الشعارات التي تتعارض مع الدستور والقانون".

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المصدر: RT