تظاهرات وسط بغداد وإجراءات أمنية مُشددة

أفاد مراسلنا بأن قوات مكافحة الشغب استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف أن مئات المتظاهرين يحاولون العودة الى موقع التظاهرة من جديد رغم وجود قوات مكافحة الشغب رافعين شعارات تطالب الحكومة بإصلاحات جذرية ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل فضلا عن توفير الخدمات.

وكان عشرات العراقيين تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد منذ صباح اليوم الثلاثاء، لبدء تظاهراتهم التي كان مقرر انطلاقها عصر اليوم للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد، وفقا لأقوال نشطاء في التظاهرات.

RT

وقال محمد العبودي وهو أحد الناشطين في التظاهرة لـRT إن "هذه التظاهرة تأتي من أجل المُطالبة بمكافحة الفساد وتقديم الخدمات، وهذه حقوقنا وليست فضلاً من أحد أو منة، وعلى الحكومة القيام بواجبها تجاه المواطنين".

وأضاف أن "التظاهرة سلمية ومنضبطة ولا نعرف لماذا كل هذا التهويل بوجود قوات أمنية بأعداد كبيرة"، مبينا أن "اختيار يوم الثلاثاء للتظاهرة يأتي بديلاً عن يوم الجمعة، وذلك حتى لا يعتبر المتظاهرون كُسالى لا يخرجون إلا يوم الجمعة".

RT

المصدر: RT