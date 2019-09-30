مصر.. تحويل 27 مدرسة فنية إلى مدارس عسكرية

قال محافظ القليوبية علاء مرزوق، إنه تم اختيار 27 مدرسة فنية في مصر لتحويلها إلى مدارس عسكرية، تحقيقا للانضباط داخل المدارس الفنية حتى يستفيد الطلاب تعليميا وتربويا.

وأشار وفقا لجريدة "الوطن" المصرية، إلى أنه تم البدء بمدرسة بنها الثانوية الميكانيكية، حيث بدأت تطبيق نظام التربية العسكرية والدفاع الشعبي، في إطار حرص الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة التربية والتعليم الفني على تحقيق الانضباط داخل المدارس.

وحضر تدشين النظام نائب قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري اللواء محمد يوسف، والمستشار العسكري للمحافظة العقيد أركان حرب أيمن كمونة.

وأكد نائب قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، أن الجيل الحالي هم أمل مصر ومنوط بهم الحفاظ على انتصارات الجيش المصري في حرب أكتوبر وجهود الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب.

وأشار إلى أن الطلاب سيحصلون على حصة تربية عسكرية يوميا خلال اليوم الدراسي لمدة ساعة تقريبا، بهدف تحقيق الانضباط داخل المدرسة.

المصدر: الوطن