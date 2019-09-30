بن سلمان: هجوم إيران على منشآت أرامكو النفطية دليل على الغباء

اعتبر ولي عهد السعودية محمد بن سلمان أن الهجوم على منشآت أرامكو النفطية عمل أحمق لأنه استهدف 5% من إمدادات العالم، وأن الهدف الوحيد لإيران من هذه الهجمات هو إثبات أنهم أغبياء!.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في لقاء مع برنامج "60 دقيقة"، بثته شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية، فجر الاثنين، على أنه في حال لم يتخذ العالم موقفا قويا وصلبا لكبح إيران "سنرى تصعيدات مستمرة من الإيرانيين لتهديد العالم".

وردا على سؤال عن "السبب الاستراتيجي الذي دفع إيران لضرب أرامكو"؟ قال ولي العهد: "أعتقد أنها حماقة، لا يوجد هدف استراتيجي، بل فقط شخص أحمق سيهاجم 5% من الإمدادات العالمية، الهدف الاستراتيجي الوحيد هو إثبات أنهم حمقى وهذا ما فعلوه".

وقال: أتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أن الهجوم على منشآتنا النفطية هو عمل من أعمال الحرب من طرف إيران.

وبسؤاله من قبل المذيعة نورا أودونيل حول أن الهجوم على أرامكو ضرب قلب صناعة النفط السعودية؟ رد بن سلمان: "أختلف معك قليلا، هذه الضربة ضربت قلب إمدادات الطاقة العالمية، أكثر من قلب إمدادات الطاقة في المملكة العربية السعودية، لقد عطلت تقريبا 5.5%من احتياجات العالم من الطاقة، واحتياجات الولايات المتحدة والصين والعالم بأكمله".

وحول عدم منع مثل هذا الهجوم رغم تصدر السعودية قائمة مستوردي الأسلحة والمعدات العسكرية في العالم وإنفاقها مليارات الدولارات على شرائها، قال ولي العهد السعودي إن "السعودية تقريبا بحجم قارة، فهي أكبر من أوروبا الغربية. والتهديدات موجودة من 360 درجة، ويصعب تغطية كل هذا بشكل كامل".

المصدر: قناة cbs