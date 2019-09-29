المعلم يدعو إلى مناقشة الدستور السوري الحالي قبل البحث في وضع دستور جديد

دعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إلى مناقشة الدستور السوري الحالي قبل البحث في وضع دستور جديد.

وقال المعلم، في حديث خاص لبرنامج "نيوزميكر" على قناة RT، إن "الدستور الحالي مميز.. وفي حال لم نتوصل مع الطرف الأخرى إلى اتفاق فلا مانع من مناقشة دستور آخر"، مشيرا إلى أن الحكومة السورية "لا تريد مناقشة دستور جاهز بل نضعه بندا بندا".

وأكد أن وضع جدول زمني يجعل صياغة الدستور بشكل متسرع، مشيرا إلى أن الدستور الجديد "يخص أجيالا وعلينا ألا نتسرع في صياغته".

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المصدر: RT