 
مباشر

التحالف العربي: سقوط صاروخ حوثي في صعدة قادما من صنعاء

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: سقوط صاروخ حوثي في صعدة قادما من صنعاء
Reuters ALI OWIDHA
حطام صاروخ حوثي اعترضته دفاعات جوية للتحالف العربي (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgtq

أعلن التحالف العربي في اليمن، أن قوات الحوثيين أطلقت صباح اليوم صاروخا بالستيا من محافظة صنعاء متسترة بالمناطق المدنية، سقط داخل الأراضي اليمنية بمحافظة صعدة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي إن القوات الحوثية تواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وتسقط عشوائيا على التجمعات السكانية.

إقرأ المزيد
متحدث الحوثيين: عملية
متحدث الحوثيين: عملية "نصر من الله" تمت بـ9 هجمات صاروخية و21 طائرة مسيرة

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".

وجاء نبأ الصاروخ الحوثي، تزامنا مع إعلان جماعة "أنصار الله" نتائج عملية "نصر من الله" التي نفذها الحوثيون في محيط نجران مؤخرا وشملت 9 هجمات صاروخية وتمخض عنها "أسر آلاف الجنود".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلاتان يتحدى حبيب نورمحمدوف والأخير يرد