الجزائر.. فيديو للدقائق الأولى بعد انقلاب قارب بمهاجرين لا شرعيين

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ما يبدو أنها اللحظات التي أعقبت انقلاب قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل الجزائرية.

ويظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص وهم يطفون على المياه، فيما يتحدث معهم شخص من قارب آخر بعد أن لمح نكبتهم.

وطلب المتحدث الذي تكلم بلهجة جزائرية من ضحايا الانقلاب أن يتحلوا بالصبر وألا يسبحوا باتجاه قاربه لأن الحمولة الزائدة قد تغرقهم جميعا، كما يمكن سماعه وهو يطلب من شخص آخر تحديد مكانهم بنظام تحديد المواقع (GPS)، على أمل أن تأتي فرق النجدة لإنقاذهم.

يذكر أن سواحل بلدان المغرب العربي تعرف عمليات هجرة غير شرعية متكررة، حيث يأمل الكثير من المهاجرين في العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط بحثا عن حياة أفضل.

المصدر: RT + "فيسبوك"