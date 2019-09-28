تداول رواد التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو يظهر عجوزا وصفه متفاعلون بأنه "عالم عراقي لقي نهاية مؤسفة"، وهو يطلب الحصول على بنطال من أحد مراكز الإعانة.

وقال العجوز إن اسمه جميل حميد إيليا، وقد درس العديد من العلوم كالطب والرياضيات والهندسة ونال عددا من الشهادات، كما ساهم في تطوير جهاز خاص استفادت منه طائرات الخطوط الجوية العراقية.

#العراق_الجديد

عالم من علماء العراق جميل حميد إيليا

وهو يعيش في دار العجزة والمسنين لانه لا يجد لقمة العيش والسكن!!

يحمل عدة شهادات في الطب والهندسة والرياضيات ؟

وذو جهل ينام على الحرير

وذو علم مفارشه التراب

لك الله يا #عراقhttps://t.co/Vn7Py1LreZpic.twitter.com/glVuXJkyOW — الورد الورد (@lnn9edfgt8HBj2Q) 26 сентября 2019 г.

وبدا إيليا متمكنا من اللغة الإنجليزية أثناء حديثه بها مع أحد الأشخاص في الفيديو المتداول.

كما ظهر في فيديو آخر وهو يحل مسائل رياضية في ظرف وجيز ودون اللجوء إلى الآلة الحاسبة، ما أثار دهشة الكثير من المعلقين، الذين أسفوا لما آل إليه شخص بقدراته الذهنية.

من جهته، كتب الإعلامي العراقي علي الخالدي منشورا على "إنستغرام" قال فيه إن إيليا البالغ 85 سنة، يقيم في دار "الرشاد" للمسنين و لم يتزوج لأنه نذر نفسه لتربية إخوته.

وأضاف أن جميع إخوته "تركوا العراق وسافروا إلى الخارج (...) ولا يوجد لديه أحد هنا في العراق حاليا، وهو الآن لا يجد من يعينه أو يتفقد وضعه".

المصدر: "تويتر" + RT