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العراقيون ممتعضون.. مصير محزن لـ"عالم" مسن

مجتمع

العراقيون ممتعضون.. مصير محزن لـ
Screenshot/ Instagram
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تداول رواد التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو يظهر عجوزا وصفه متفاعلون بأنه "عالم عراقي لقي نهاية مؤسفة"، وهو يطلب الحصول على بنطال من أحد مراكز الإعانة.

وقال العجوز إن اسمه جميل حميد إيليا، وقد درس العديد من العلوم كالطب والرياضيات والهندسة ونال عددا من الشهادات، كما ساهم في تطوير جهاز خاص استفادت منه طائرات الخطوط الجوية العراقية.

وبدا إيليا متمكنا من اللغة الإنجليزية أثناء حديثه بها مع أحد الأشخاص في الفيديو المتداول.

كما ظهر في فيديو آخر وهو يحل مسائل رياضية في ظرف وجيز ودون اللجوء إلى الآلة الحاسبة، ما أثار دهشة الكثير من المعلقين، الذين أسفوا لما آل إليه شخص بقدراته الذهنية.

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المسن ( جميل حميد ايليا ) مسيحي مواليد 1934 مايقارب عمره 85 سنه يسكن دار المسنيين الرشاد منذ حوالي 18سنه لم يتزوج لانه نذر نفسه لتربية اخوته. يقول لدي عدة براءات اختراع منها جهاز يربط على الطائرات المدنية وكذلك يقول لدي قانون خاص بعلم الرياضيات لم يفصح عنه لحد الان. بنات أخيه موجودات في استراليا حاليا كل اخوته تركوا العراق وسافروا إلى الخارج لديه اخ توفي كان دكتور في لندن اسمه دكتور ( ممتاز حميد ايليا ) يملك مستشفى هناك وأخيه الآخر كمال يعيش في استراليا وابن أخيه الآخر اسمه جوزيف كذلك يعيش في استراليا لايوجد لديه احد هنا في العراق حاليا وهو الان لايجد من يعينه او يتفقد وضعه للاسف !! شكرا للاستاذ جاسم الغرواي المحترم مدير دار مسنيين الرشاد على اتاحت هذه الفرصه للقاء بآبائنا وأمهاتنا الاحبه #علي_الخالدي #دار_المسنين #عالم_رياضيات

Публикация от علي الخالدي _ Ali alkalede (@alialkalede)

من جهته، كتب الإعلامي العراقي علي الخالدي منشورا على "إنستغرام" قال فيه إن إيليا البالغ 85 سنة، يقيم في دار "الرشاد" للمسنين و لم يتزوج لأنه نذر نفسه لتربية إخوته.

وأضاف أن جميع إخوته "تركوا العراق وسافروا إلى الخارج (...) ولا يوجد لديه أحد هنا في العراق حاليا، وهو الآن لا يجد من يعينه أو يتفقد وضعه".

المصدر: "تويتر" + RT

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