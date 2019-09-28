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‏‎ وفاة طفلة مصرية عذبتها جدتها لسبب لا إرادي

أخبار العالم العربي

‏‎ وفاة طفلة مصرية عذبتها جدتها لسبب لا إرادي
Reuters SJS/SAL/LIM
مستشفى
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أعلن وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية المصرية سعد مكي، عن وفاة طفلة كانت ضحية تعذيب جدتها، حيث توقف قلبها بالمستشفى الدولي في المنصورة.

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وكشف مكي أن وفاة الطفلة جنة عاطف (5 سنوات) جاء نتيجة لتوقف عضلة القلب والإصابات المتعددة التي عانت منها، ما اضطر الفريق الطبي إلى إجراء عملية بتر لساقها يوم الخميس الماضي.

وكانت جنة دخلت مستشفى شربين العام، وبعد خضوعها للفحص تبين وجود إصابات وكدمات ناجمة عن الكيّ بمنطقة الحوض وحول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر.

وبعد إبلاغ الشرطة نقلت الطفلة لمستشفى المنصورة الدولي، وباستجواب جدها لوالدها اتهم جدتها لوالدتها بتعذيبها وحرقها لأنها كانت تتبول لا إراديا، وقد صدر مساء الأربعاء قرار بحبس الجدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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