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ألكسندر روبتسوف - فنان تونس الروسي

الثقافة والفن

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أصبحت تونس حبه ومصدر إلهامه خلال 35 عاما... الرسام الروسي ألكسندر روبتسوف جاء إلى هذا البلد العربي من روسيا أيام الحرب العالمية الأولى ليستقر في العاصمة التونسية إلى الأبد.

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روبتسوف رسام تونس الروسي
روبتسوف رسام تونس الروسي

وعلى الرغم من منح الفنان الجنسية الفرنسية، فإنه رفض الهجرة إلى باريس، إذ إن تونس كانت بالنسبة إليه أكثر جاذبية.

واليوم تزين أعمال روبتسوف السفارة الفرنسية في تونس، وتحفظ في متحف "قصر السعيد للآداب والفنون" التونسي، وفي عدد من المتاحف الفرنسية.

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