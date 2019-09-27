ألكسندر روبتسوف - فنان تونس الروسي
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أصبحت تونس حبه ومصدر إلهامه خلال 35 عاما... الرسام الروسي ألكسندر روبتسوف جاء إلى هذا البلد العربي من روسيا أيام الحرب العالمية الأولى ليستقر في العاصمة التونسية إلى الأبد.
وعلى الرغم من منح الفنان الجنسية الفرنسية، فإنه رفض الهجرة إلى باريس، إذ إن تونس كانت بالنسبة إليه أكثر جاذبية.
واليوم تزين أعمال روبتسوف السفارة الفرنسية في تونس، وتحفظ في متحف "قصر السعيد للآداب والفنون" التونسي، وفي عدد من المتاحف الفرنسية.
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