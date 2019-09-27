 
مباشر
عاجل
الكرملين: نأمل ألا تصل الأمور إلى نشر محتوى المكالمات بين بوتين وترامب

السيسي: الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق

أخبار العالم العربي

السيسي: الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق
RT @AlsisiOfficial
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى عودته من نيويورك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mghu

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فور وصوله إلى القاهرة عائدا من نيويورك، أن الدعوة للتظاهرات في بلاده لا تدعو للقلق.

ونشر حساب الرئيس المصري اليوم الجمعة عبر موقع "توتير" صورا للحظة عودته إلى مصر من نيويورك حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان مئات المصريين في استقبال السيسي حاملين الأعلام المصرية، وصور الرئيس المصري.

وقال الرئيس المصري، إنه "يجب أن يعلم الجميع أن الشعب المصري بات واعيا على كيفية تزييف الواقع وخداع الناس"، داعيا "المصريين إلى عدم القلق من أي شيء".

وأضاف السيسي ردا على سؤال حول انطباعه عن تأييد المصريين له ونزولهم واحتشادهم بمطار القاهرة بالزغاريد والهتافات المؤيدة له أنه "عندما سيطلب التفويض من المصريين، فإنهم سينزلون بالملايين، من أجل إرسال رسالة واضحة للعالم".

وعلق الناشطون على الصور التي نشرها حساب الرئيس المصري، متمنين "السلامة للرئيس المصري"، وراجين الله "حماية مصر من كل مكروه".

ويأتي ذلك، في وقت دعا فيه مناهضون للرئيس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر اليوم الجمعة للمطالبة برحيله عن السلطة.

المصدر: RT+ "اليوم السابع"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شقة "إيبستين" في باريس.. ماذا تحتوي "شقة الأسرار"؟