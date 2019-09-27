أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فور وصوله إلى القاهرة عائدا من نيويورك، أن الدعوة للتظاهرات في بلاده لا تدعو للقلق.

وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى أرض الوطن بسلامة الله عقب حضور الدورة ٧٤ من الجمعية العامة للأمم المتحدة. pic.twitter.com/bkSfRfrJbH — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) September 27, 2019

ونشر حساب الرئيس المصري اليوم الجمعة عبر موقع "توتير" صورا للحظة عودته إلى مصر من نيويورك حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان مئات المصريين في استقبال السيسي حاملين الأعلام المصرية، وصور الرئيس المصري.

وقال الرئيس المصري، إنه "يجب أن يعلم الجميع أن الشعب المصري بات واعيا على كيفية تزييف الواقع وخداع الناس"، داعيا "المصريين إلى عدم القلق من أي شيء".

وأضاف السيسي ردا على سؤال حول انطباعه عن تأييد المصريين له ونزولهم واحتشادهم بمطار القاهرة بالزغاريد والهتافات المؤيدة له أنه "عندما سيطلب التفويض من المصريين، فإنهم سينزلون بالملايين، من أجل إرسال رسالة واضحة للعالم".

وعلق الناشطون على الصور التي نشرها حساب الرئيس المصري، متمنين "السلامة للرئيس المصري"، وراجين الله "حماية مصر من كل مكروه".

ويأتي ذلك، في وقت دعا فيه مناهضون للرئيس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر اليوم الجمعة للمطالبة برحيله عن السلطة.

المصدر: RT+ "اليوم السابع"