الرزاز: فريق وزاري يتحاور مع نقابة المعلمين الأردنيين بشأن الرواتب

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن الفريق الوزاري المعني بمتابعة ملف إضراب نقابة المعلمين يتحاور مع مجلس النقابة حول أرقام محددة، تنعكس بشكل مباشر على الرواتب.

وأوضح أن الحديث يدور حول المعلمين بجميع تصنيفاتهم، سواء كان معلما مساعدا، أو معلما أول، أو معلما خبيرا، وتحفزهم على تحسين أدائهم التعليمي.

وأكد الرزاز أن علاوة الـ 50% التي تطالب بها نقابة المعلمين غير واردة، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي "لا يسمح إطلاقا بمثل هكذا زيادات" وأن حكومته لم تلتزم بها، مثلما لم تلتزم بها حكومات سابقة.

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وقال إنه مضى 3 أسابيع على الإضراب، مؤكدا أن الحكومة الأردنية "نفسها طويل، وصدرها واسع للحوار، ولكن مصلحة الطلبة فوق كل اعتبار وهذا ما يؤمن به المعلم قبل أي شخص آخر في المجتمع".

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وأوضح أنه أوعز للفريق الوزاري المعني بمتابعة ملف الإضراب، ووزارة التربية والتعليم وكوادرها للعمل بشكل مكثف على مدى الــ 48 ساعة المقبلة، بهدف "تسهيل عودة الطلبة إلى المدارس الأسبوع المقبل، والتي هي مسؤولية مشتركة بين المعلم والطالب، وولي الأمر، والنقابة، والحكومة".

المصدر: RT