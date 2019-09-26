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خبير عسكري يرصد القوات الجوية التركية وسيناريو هجوم افتراضي على مصر (فيديو)

أخبار العالم العربي

خبير عسكري يرصد القوات الجوية التركية وسيناريو هجوم افتراضي على مصر (فيديو)
RT
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نشرت مجموعة من الخبراء العسكريين في مصر، سيناريو افتراضيا لهجوم المقاتلات التركية على مصر، حيث رصدت عدد القوات الجوية التركية نظرا للتهديدات الحالية المتواجدة في البحر المتوسط.

وأشار الباحث العسكري مينا عادل في وحدة الدراسات الأمنية والعسكرية التابعة للمجموعة 73 مؤرخين، إلى أن مصر تواجه تهديدات في البحر المتوسط وسيناء، قائلا: "التهديد من البحر يأتي من جانب تركيا، لذلك علينا رصد قواتها الجوية في حالة وقوع معركة بين البلدين".

ونوه بأن القوات الجوية التركية تمتلك 12 سربا لمقاتلات "إف-16" الأمريكية، متواجدة في 6 قواعد جوية، موضحا أن تركيا ستقوم باستخدام مقاتلات "إف-16" بلوك-40 وبلوك-50 في هذا الهجوم إذا حدث".

وأشار الباحث العسكري المصري إلى أن تركيا ستستخدم أيضا قاذفات "إف-4" فانتوم الملقبة بـ"تيرمنيتور" بعد أن قامت إسرائيل بتحديثها للأتراك عام 1995 وتحويلها من قاذفات جيل ثالث إلى الجيل الرابع.

كما تحدث مينا عادل في الفيديو عن استخدام تركيا لطائرات التشويش والاستطلاع، التي سوف تستخدمها في الهجوم، والتي ستساعد بشكل كبير المقاتلات التركية "إف-16" على الاشتباك والهجوم.

المصدر: RT

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