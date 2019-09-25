الجزائر.. رفع الحصانة عن نائب طالب المتظاهرون بمحاسبته

صوت نواب البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على قرار رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بهاء الدين طليبة، بعد رفض الأخير التنازل عن حصانته طواعية.

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وصوت 227 نائبا بـ "نعم" على قرار رفع الحصانة، فيما صوت 30 بـ "لا"، وألغيت 7 أصوات.

في المقابل، رفض النواب رفع الحصانة عن النائب البرلماني ورجل الأعمال، إسماعيل بن حمادي، حيث صوت 156 نائبا بـ "لا"، و 131 بـ "نعم"، فيما ألغي 45 صوتا.

يذكر أن وزارة العدل كانت قدمت طلبا للمجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن طليبة وبن حمادي، لاتهامهما في قضايا فساد.

وكانت الوزارة ذاتها تقدمت في وقت سابق بطلب رفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني، والأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني"، محمد جميعي، الذي صدر في حقه حكم بالحبس المؤقت بسجن الحراش.

وتستمر في الجزائر محاكمة العديد من الوجوه السياسية والأمنية ورجال الأعمال الذين شغلوا مناصب أو حظوا بامتيازات في فترة حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية