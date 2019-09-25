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فيديو يعرض قدرات أقوى مقاتلات الجيش المصري

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فيديو يعرض قدرات أقوى مقاتلات الجيش المصري
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نشرت مجموعة من الخبراء العسكريين في مصر مقطع فيديو يكشف عن أهم المقاتلات المتواجدة لدى القوات الجوية المصرية وقدراتها العسكرية.

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وتحدثت "المجموعة 73 مؤرخين" عن تصنيف المقاتلات بشكل عام، وأبرزها مقاتلات السيطرة الجوية، والتي صممت في الأساس لاجتياح المجال الجوي للعدو والسيطرة على الأجواء كاملة، مثل مقاتلات "سوخوي-35" الروسية.

وأشار الخبير العسكري مينا عادل، إلى أن هناك نوعا آخر وهي طائرات متعددة المهام، تقوم بكافة الأدوار القتالية من خلال ضربات أرضية وجوية وسيطرة جوية واستطلاع وهجوم بحري، مثل مقاتلات "رافال" و"ميراج 2000" و"ميغ-29" الروسية، وجميعها متواجدة لدى القوات الجوية المصرية.

وقال إن النوع الآخر هو مقاتلات قاذفة، وهي طائرات قاذفة تستطيع القيام بعمليات الاشتباك الجوي في الحالة الدفاعية إذا تعرضت لهجوم.

وتحدث الخبير عادل عن سلبيات المقاتلة القاذفة، مشيرا إلى أنها تفتقر للقدرة على المناورة والتسليح بعيد المدى.

المصدر: RT

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