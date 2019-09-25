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قوات سورية خاصة المعدة من قبل العسكريين الروس تجري تمرينا ناجحا

أخبار العالم العربي

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أجرت القوات السورية الخاصة التي أعدها العسكريون الروس تمرينا عسكريا ناجحا قامت خلاله بتدمير منطقة محصنة لإرهابيين مفترضين.

وجرى التمرين العسكري السوري لأول مرة أمام الصحفيين الأجانب. ووصل إلى ميدان خاص في ضواحي دمشق أكثر من 50 صحفيا من 10 دولة، من بينها اليونان وإسبانيا وإيطاليا وكندا.

واستمرت فترة تدريب أفراد القوات السورية الخاصة في هذا الميدان شهرين. ويعير الخبراء العسكريون الروس اهتماما خاصا لتدريب المهندسين العسكريين، إذ أن العديد من المناطق السورية المحررة من الإرهابيين لا تزال مليئة بالقنابل والألغام والذخائر غير المنفجرة. كما يعرف العسكريون الروس زملاؤهم السوريون بشكل مفصل قواعد تقديم الإسعافات الأولية في ظروف الميدان.

المصدر: نوفوستي

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