مصادر حقوقية لـRT: السلطات المصرية تقبض على المتحدث الرسمي باسم حملة سامي عنان

أفادت مصادر حقوقية لـRT اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على حازم حسني، المتحدث الرسمي باسم حملة الفريق سامي عنان الرئاسية.

إقرأ المزيد

والدكتور حازم حسني، هو أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، والمسؤول والمتحدث الرسمي باسم حملة الفريق سامي عنان الرئاسية.

وكانت إحدى صفحات "فيسبوك"، وتحمل اسم "المركز الإعلامي سامي عنان"، نشرت بيانا في التاسع عشر من سبتمبر الجاري، نسب إلى عنان (صفحة غير موثقة، ولم يتسن لـ RT التحقق منها، إلا أن البيان انتشر على نطاق واسع على شبكة الإنترنت)، تدعو إلى المشاركة في تظاهرات مناوئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

والفريق سامي عنان هو رئيس أركان الجيش المصري سابقا، ومعتقل من قبل القوات المسلحة المصرية بتهمة التزوير في محررات رسمية والتهرب من الخدمة العسكرية، وقد ترشح لانتخابات الرئاسة المصرية في العام 2018.

المصدر: RT