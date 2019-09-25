بومبيو ووزراء مجلس التعاون الخليجي يبحثون التحديات التي تواجه منطقة الخليج

ناقش وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن، التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بومبيو أعرب عن شكره لوزراء خارجية البحرين والعراق والأردن والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، خلال اللقاء، على "شراكتهم" مع الولايات المتحدة.

وذكرت أن بومبيو ناقش مع الوزراء العرب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، "التحديات المتزايدة التي تمثلها روسيا والصين على استقرار وأمن المنطقة"، حسب بيان الوزارة الأمريكية.

وأضافت الوزارة أن "وزراء دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة أكدوا على ضرورة مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة".

المصدر: نوفوستي