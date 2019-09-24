أردوغان يثير في الجمعية العامة قضيتي خاشقجي ومرسي

أثار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، ووفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها الثلاثاء خلال اليوم الأول من أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن السبب الأهم للنزاعات والأزمات في العالم يتمثل بانعدام العدل وعدم المساواة.

وأعاد أردوغان إلى أذهان الحاضرين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن عملية التحقيق في مقتل خاشقجي، الذي قتل في 2 أكتوبر 2018 بقنصلية السعودية في اسطنبول على يد فريق من السعودية، لا تزال مستمرة في تركيا، التي توجه اتهامات متواصلة للسعودية بالسعي للتستر على المسؤولين الحقيقيين عن الحادث.

وتعهد الرئيس التركي بأن تواصل بلاده متابعة هذه القضية، التي أثارت توترا في العلاقات بين أنقرة والرياض.

كما تطرق أردوغان، الذي تحدث في الجمعية العامة مباشرة بعض نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى قضية وفاة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، الذي فارق الحياة خلال محاكمته في إطار قضية "التخابر مع حماس" يوم 17 يونيو 2019 في القاهرة.

واعتبر أردوغان أن مرسي كان أول رئيس مصري منتخب دمقراطيا، متهما السلطات المصرية بعدم السماح لعائلته بدفنه، وأضاف: "إنه جرح نازف بقلوبنا".

وتابع الرئيس التركي أن هاتين القضيتين مثلتا "رمزا للحاجة العميقة للمنطقة إلى العدل والمساواة".

المصدر: وكالات