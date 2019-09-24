مصر.. مقاتلات "ميغ-29" تحلق في سماء القاهرة (صورة)

حلقت مقاتلات "ميغ-29" التابعة للقوات الجوية المصرية في سماء القاهرة، اليوم الثلاثاء، في إطار التحضير لاحتفالات ذكرى انتصار مصر في حرب 6 أكتوبر عام 1973.

RT

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وأظهرت صورة حصلت عليها RT، لحظة تحليق المقاتلات المصرية في سماء القاهرة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المقاتلات لم تظهر في الصورة.

وأكد مصدر أن المقاتلات تقوم بتحليق مكثف على ارتفاعات منخفضة في سماء القاهرة في إطار التحضير للعرض الجوي ضمن احتفالات الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر.

المصدر: RT