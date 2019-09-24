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مصر.. مقاتلات "ميغ-29" تحلق في سماء القاهرة (صورة)

أخبار العالم العربي

مصر.. مقاتلات
Sputnik
مجموعة مقاتلات ميغ - 29
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حلقت مقاتلات "ميغ-29" التابعة للقوات الجوية المصرية في سماء القاهرة، اليوم الثلاثاء، في إطار التحضير لاحتفالات ذكرى انتصار مصر في حرب 6 أكتوبر عام 1973.

مصر.. مقاتلات
RT
صورة مقاتلات ميغ 29 في سماء مصر
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وأظهرت صورة حصلت عليها RT، لحظة تحليق المقاتلات المصرية في سماء القاهرة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المقاتلات لم تظهر في الصورة.

وأكد مصدر أن المقاتلات تقوم بتحليق مكثف على ارتفاعات منخفضة في سماء القاهرة في إطار التحضير للعرض الجوي ضمن احتفالات الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر.

المصدر: RT

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