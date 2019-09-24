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مصدر لـ RT: حراك كبير لتغيير حكومة عبد المهدي

أخبار العالم العربي

مصدر لـ RT: حراك كبير لتغيير حكومة عبد المهدي
RT
رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي
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كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الثلاثاء، عن وجود حراك كبير في العراق ضد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي وحكومته.

وقال المصدر لـ RT إن "التحرك يقوده رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، بالإضافة إلى زعيم تيار الحكمة المعارض عمار الحكيم".

وأضاف أن "التحرك يهدف إلى تغيير في الكابينة الحكومية لحكومة عبد المهدي، أو ربما يذهب إلى أبعد من ذلك من خلال سحب الثقة عن عادل عبد المهدي".

ولم يكشف المصدر مزيدا من التفاصيل.

وتواجه حكومة عبد المهدي انتقادات واسعة من قبل أطراف سياسية عدة، بالإضافة إلى حديث مستمر من قبل أعضاء برلمان وقادة سياسيين عن احتمالية عدم إكمالها دورتها.

المصدر: RT

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