أفادت وكالة "سبوتنيك" بمقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 12 آخرين، اليوم الثلاثاء، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

ونقلت الوكالة عن مصدر محلي قوله إن سيارة مفخخة انفجرت في شارع يلانقوزي وسط مدينة جنديرس التابعة لمنطقة عفرين شمال حلب، وأدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن انفجارا عنيفا وقع في مدينة جنديرس الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف عفرين، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

وسيطرت تركيا، يوم 24 مارس 2018، جراء عملية "غصن الزيتون" العسكرية في شمال سوريا، المنفذة بالتعاون مع "الجيش السوري الحر"، من السيطرة على منطقة عفرين، التي خضعت قبل ذلك لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية المنضوية تحت لواء تحالف "قوات سوريا الديمقراطية".

المصدر: "سبوتنيك"+ "هاوار"