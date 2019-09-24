 
مباشر

تسيير ثاني الدوريات الأمريكية التركية المشتركة شرق الفرات (صور+فيديو)

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfyz

بدأ صباح اليوم الثلاثاء، تسيير الدورية البرية المشتركة الثانية بين القوات التركية والأمريكية في مناطق شرق الفرات السورية، في إطار جهود تشكيل المنطقة الآمنة.

إقرأ المزيد
تسيير أولى الدوريات الأمريكية التركية المشتركة في المنطقة الآمنة شمالي سوريا
تسيير أولى الدوريات الأمريكية التركية المشتركة في المنطقة الآمنة شمالي سوريا

وعبرت 4 مدرعات تركية إلى الجانب السوري من قضاء أقجة قلعة التابع لولاية شانلي أورفة، للمشاركة في الدورية البرية الثانية.

ومن المقرر أن تجري الدورية البرية في ريف مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة السورية. وتمركز عدد كبير من الصحفيين عند الحدود السورية التركية لمتابعة مستجدات الأوضاع في شرق الفرات.

يذكر أن القوات التركية والأمريكية نفذت يوم 8 سبتمبر الجاري تسيير الدورية البرية المشتركة الأولى.

وسبق لقوات البلدين أن نفذتا 6 دوريات جوية مشتركة بواسطة المروحيات.

تسيير ثاني الدوريات الأمريكية التركية المشتركة شرق الفرات (صور+فيديو)تسيير ثاني الدوريات الأمريكية التركية المشتركة شرق الفرات

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العاصمة البريطانية تغلق طرقها أمام السيارات!