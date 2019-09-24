تسيير ثاني الدوريات الأمريكية التركية المشتركة شرق الفرات (صور+فيديو)

بدأ صباح اليوم الثلاثاء، تسيير الدورية البرية المشتركة الثانية بين القوات التركية والأمريكية في مناطق شرق الفرات السورية، في إطار جهود تشكيل المنطقة الآمنة.

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وعبرت 4 مدرعات تركية إلى الجانب السوري من قضاء أقجة قلعة التابع لولاية شانلي أورفة، للمشاركة في الدورية البرية الثانية.

ومن المقرر أن تجري الدورية البرية في ريف مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة السورية. وتمركز عدد كبير من الصحفيين عند الحدود السورية التركية لمتابعة مستجدات الأوضاع في شرق الفرات.

يذكر أن القوات التركية والأمريكية نفذت يوم 8 سبتمبر الجاري تسيير الدورية البرية المشتركة الأولى.

وسبق لقوات البلدين أن نفذتا 6 دوريات جوية مشتركة بواسطة المروحيات.

المصدر: RT