إخماد حريق بالقرب من محطة القطارات بالمنيا المصرية

تمكن رجال الإطفاء في مدينة المنيا المصرية، مساء اليوم الاثنين، من إخماد نيران اندلعت في أعشاب جافة بالقرب من محطة السكك الحديد، وامتد الحريق لاحقا إلى ورشة إصلاح القطارات.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بنشوب حريق محدود المساحة، اندلع بحشائش وأعشاب جافة على حافة ترعة الإبراهيمية الملاصقة لخط السكك الحديد بمحطة قطارات مدينة المنيا.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر مادية ملموسة، ولم يؤثر الحادث على حركة القطارات في المنطقة.

ناصر حاتم