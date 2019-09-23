مصر تعلن عن بديل شركة "توماس كوك" لنقل الركاب البريطانيين إلى لندن

قال رئيس مجلس إدارة شركة "إيماك مرسى علم لتشغل وإدارة المطارات" اللواء هاني عقاب، إن شركة النيل للطيران المصرية سوف تتولى عملية نقل ركاب شركة توماس كوك البريطانية العالقين بمصر.

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وأكد اللواء هاني عقاب، أن هناك سياحا بريطانيين يتواجدون حاليا في مرسى علم لقضاء عطلاتهم، موضحا أن شركة النيل سوف تقوم بنقل جميع سياح الشركة البريطانية من المطارات المصرية إلى بريطانيا، بعد إعلان الشركة إفلاسها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "إيماك مرسى علم لتشغل و إدارة المطارات"، أن الشركة البريطانية توماس كوك، كانت تنفذ رحلتين أسبوعيا إلى مطار مرسى علم، بواقع 8 رحلات شهريا.

وأعلنت أقدم شركة سفر في العالم، توماس كوك، اليوم الاثنين، إفلاسها بعد فشلها في جمع الأموال اللازمة للإبقاء على نشاطها السياحي الذي عانى من صعوبات مالية كبيرة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن جميع الشركات البريطانية في مجموعتها قد توقفت عن التداول، بما في ذلك شركة الطيران التابعة للشركة التي تحمل اسم Thomas Cook Airlines.

المصدر: أخبار اليوم