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الهيئة العامة للترفيه توضح حادثة انفجار الألعاب النارية في الرياض

أخبار العالم العربي

الهيئة العامة للترفيه توضح حادثة انفجار الألعاب النارية في الرياض
صورة أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للترفيه السعودية بيانا توضيحيا بخصوص انفجار ألعاب نارية بعد سقوطها على الأرض في احتفالات مدينة الرياض، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقالت الهيئة في البيان الذي نشرته أمس الأحد على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تؤكد الهيئة العامة للترفيه أنه وبناء على التحقيقات التي تم إجراؤها فور وقوع الحادث بالتعاون مع الجهات الأمنية، تبين أن هناك خللا فنيا وقع في مرحلة الإطلاق نتج عن ذلك إصابة طفيفة لطفلة وتمت معالجتها في الحال من قبل فرق الهلال الأحمر الموجودة بالموقع ولم ينتج عن ذلك أي أضرار أخرى ولله الحمد".

وأضاف البيان: "كما دعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن منصات إطلاق الألعاب النارية حفاظا على سلامتكم".

وتداول رواد "تويتر" مقاطع فيديو تظهر انفجار الألعاب النارية بعد سقوطها على الأرض خلال الفعالية التي أقيمت بالقرب من استاد الملك فهد.

المصدر: RT

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