نصر الله: النظام السعودي في مراحله الأخيرة

اعتبر الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن ما وصفه بـ "النظام السعودي" يعيش مراحله الأخيرة، مشيرا إلى أن حكام المملكة يخسرون هيبتهم.

وقال نصر الله، في مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية، نشرت مساء اليوم الأحد، إن "النظام السعودي شاخ وقد يكون في مراحله الأخيرة لأسباب طبيعية"، موضحا أن من بينها "الظلم خلال الـ100 عام الأخيرة والفساد المستشري لديه وقمع الحياة واستئثار العائلة المالكة"، وأضاف مع ذلك: "لكن ما سيعجل في نهايته هو أداء المسؤولين الفعليين حاليا في السعودية خلافا لما كان عليه الأمر مع من سبقوهم".

وأشار نصر الله إلى أن إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "الحرب على اليمن وما يفعلونه (المسؤولون السعوديون) هناك من مجازر سيترك أثرا على مستقبل السعودية"، وتابع: "أيضا تدخل السعودية الواضح في شؤون الدول الأخرى عبر تقديم نفسها كصديقة لكل الدول خلال العشرين سنة الأخيرة، لأول مرة اليوم نحن نسمع شعار الموت لآل سعود في أكثر من بلد عربي ولأول مرة نرى قوى سياسية وشعبية وحكومات تأخذ موقفا واضحا من آل سعود وتدخلاتهم في المنطقة".

واستطرد نصر الله بالقول: "الموقف السعودي من القضية الفلسطينية وصفقة القرن وهذا الانبطاح والمذلة أمام (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب أمر يسقط هيبة حكام السعودية الذين قدموا أنفسهم في السابق كمستقلين وأحرار".

وأضاف: "في السفر الأخير الذي قام به ترامب إلى السعودية وما يقوله الآن في المهرجانات، وكلامه قبل أيام عن أنه اتصل بالملك السعودي (سلمان بن عبد العزيز) وأخبره بأن أمريكا أنفقت المال الكثير من أجل السعودية وعلى الرياض أن تدفع، ويقول إنهم دفعوا 450 مليار دولار في ساعة واحدة، ثم ننظر إلى الإعلام السعودي الصامت أمام ما جرى، هذا يشكل نهاية الذل أمام ضحكات ترامب في الوقت الذي إذا تحدثت فيه شخصية في العالم الإسلامي حول السعودي لغضبوا وحكموا عليه بالكفر وقطعوا العلاقات الدبلوماسية مع دولته".

وختم بالقول: "بصراحة لم يمر في التاريخ السعودي وضع كالوضع الحالي من المهانة والضعف والانكشاف لذلك فإنهم لن يبقوا طويلا بحسب السنن الإلهية والطبيعية التي تقول إنه لا يمكن لهم أن يستمروا طويلا".

المصدر: العالم