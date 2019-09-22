بيان للجيش المصري بشأن "معلومات مغلوطة" و"تزوير" تصريحات لحفتر بشأن مصر
طلبت القوات المسلحة المصرية من المواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق خلف المصادر المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعي تبعيتها للجيش المصري.
وجاء في بيان صدر عن المتحدث العسكري المصري: "في إطار انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها للقوات المسلحة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.. تؤكد القوات المسلحة أنها تصدر كافة البيانات / المعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على فيسبوك - تويتر هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة".
#المتحدث_العسكرى : بيان للمتحدث العسكرى .. pic.twitter.com/rTiQYHynvJ— المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩
وأضاف البيان المصري: "وتهيب القوات المسلحة، بكافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة".
المصدر: RT