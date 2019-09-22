طلبت القوات المسلحة المصرية من المواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق خلف المصادر المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعي تبعيتها للجيش المصري.

وجاء في بيان صدر عن المتحدث العسكري المصري: "في إطار انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها للقوات المسلحة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.. تؤكد القوات المسلحة أنها تصدر كافة البيانات / المعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على فيسبوك - تويتر هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة".

وأضاف البيان المصري: "وتهيب القوات المسلحة، بكافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة".

المصدر: RT