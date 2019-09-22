صهر زين العابدين بن علي ينشر صورة لقبر الرئيس الأسبق الراحل
نشر مغني الراب كريم الغربي المعروف باسم "كادوريم"، وهو صهر الرئيس التونسي الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، صورة له أمام قبر الأخير في حسابه على "إنستغرام".
وأرفق الغربي الصورة بتعليق قال فيه: "سيدي الرئيس، نسأل الله تعالى أن يتقبلك برحمته الواسعة وأن يسكنك فراديس جنانه".
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حذفت المنشور لأني لم استوعب رحيلك سيدي الرئيس ولأنه وقع تأويل ذلك , أعيد نشر ما دونته....واحرص على ما كتبت والتاريخ سيشهد على قولي :"سيدي الرئيس نسال الله تعالى ان يتقبلك برحمته الواسعة وأن يسكنك فراديس جنانه... اليوم أتممت نصف الوصية التي كلفتني... ، اما الأمانة التي ألقيت بها على عاتقي فهي مسؤولية جسيمة، لكن تأكد سيدي الرئيس انني لن اخذلك أبداً ما حييت وسأقوم بها على اكمل وجه ،نم هنيئا مطمئنا... الله يرحمك وينعمك". 🤲
وأضاف: "تأكد سيدي الرئيس أنني لن أخذلك أبدا ما حييت... نم هنيئا مطمئنا... الله يرحمك وينعمك".
وأظهرت الصورة المنشورة قبرا من غير شاهد، على غرار باقي القبور التي تظهر في الصورة.
وكان بن علي ووري الثرى يوم أمس السبت بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة بالسعودية.
المصدر: "إنستغرام" + "تويتر"