حاكم دبي يبحث عن كفاءات بمهارات استثنائية

وجه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دعوة استهدف من خلالها كسب الكفاءات القيادية وأصحاب المهارات "الاستثنائية".

وقال بن راشد أمس السبت في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نبحث عن كفاءات جديدة.. ودماء جديدة.. بمهارات استثنائية.. وشغف لخدمة الوطن".

وأرفق التغريدة بفيديو تضمن أبرز أرقام ونشاطات مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، منذ انطلاقته عام 2003، بما في ذلك تخريج المركز لأكثر من 600 كادر يتقلدون مختلف المناصب القيادية في الدولة، منهم 9 وزراء ووكلاء مساعدين، و35 مديرا عاما ومديرا تنفيذيا، و16 شخصية بارزة في مجالات مختلفة.

نبحث عن كفاءات جديدة .. ودماء جديدة .. بمهارات استثنائية .. وشغف لخدمة الوطن .. pic.twitter.com/xpUuLKIKXf — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 21, 2019

المصدر: RT