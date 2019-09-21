 
مباشر

وزير دفاع الكويت يشدد على ضرورة حفظ جاهزية الجيش في ظل أوضاع المنطقة

أخبار العالم العربي

وزير دفاع الكويت يشدد على ضرورة حفظ جاهزية الجيش في ظل أوضاع المنطقة
twitter/ @KuwaitArmyGHQ
رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الدفاع في البلاد، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، خلال تفقده مركز عمليات القوة الجوية وسلاح الدفاع الجوي (21 سبتمبر 2019)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfne

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الدفاع في البلاد، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ضرورة أن تحفظ جميع وحدات جيش الكويت جاهزيتها في ظل التوتر المستمر بالمنطقة.

وأفادت وزارة الدفاع الكويتية بأن الصباح قام، مساء اليوم السبت، بزيارة تفقدية لمركز عمليات القوة الجوية وسلاح الدفاع الجوي، حيث "اطمئن على جميع الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الأركان العامة للجيش".

وأضافت الوزارة في بيان أن الصباح أكد "على ضرورة محافظة جميع وحدات الجيش على جاهزيتها في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة".

والأربعاء، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي رفع حالة الاستعداد القتالي "الاحترازي" للقوات المسلحة حفاظا على أمن وسلامة أراضي البلاد من أي أخطار محتملة.

وتشهد منطقة الخليج موجة تصعيد جديد بعد أن تعرضت السعودية، يوم 14 سبتمبر، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، مما يتجاوز نسبة 50% من هذا المعدل في البلاد، واتهمت المملكة والولايات المتحدة بالوقوف وراء العملية، الأمر الذي تنفيه طهران قطعا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عادل الجبير: هجوم أرامكو يستهدف البشرية!