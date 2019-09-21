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العراق.. حريق يطال بستانا في كربلاء

أخبار العالم العربي

العراق.. حريق يطال بستانا في كربلاء
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حريق في أحد بساتين كربلاء - أرشيف
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استطاعت فرق الإطفاء السيطرة على حريق اندلع، ظهر اليوم السبت، بأحد البساتين شرق مدينة كربلاء العراقية، حسبما أوردت قناة "السومرية" التلفزيونية.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الحريق شب لأسباب لم يتم تحديدها بعد، في بستان يقع في ناحية الخيرات شرق كربلاء.

وأضافت القناة أن السيطرة على النيران تمت قبل حدوث أضرار في المنازل القريبة التي تم إخلاؤها من قبل ساكنيها، وأن الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

المصدر: السومرية نيوز

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